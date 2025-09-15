Yozgat Valiliği, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan ya da başıboş dolaşmasına izin veren kişilere ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Valilik açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket eden kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca söz konusu kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için büyük önem taşır.”