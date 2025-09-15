Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde anız yangını meydana geldi.

Lök köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını yaklaşık 10-15 dönümlük alanı etkiledi. Çıkan yangına Yozgat İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sonrası konu ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüm uyarılara rağmen ilimiz genelinde halen anız, mera ve ağaçlık alanda yangınlar çıkmaya devam ediyor. Ormanlık alanlara ve tarım arazilerine ateşle yaklaşmayın. Cam, plastik, izmarit gibi maddeleri atmayın. Unutmayalım; Bir kıvılcım bir ormanı, yerleşim yerlerini, insanları ve çok sayıda canlıyı yok ediyor. Yangın veya şüpheli durumlarda derhal 112 acil çağrı merkezini arayın” ifadelerine yer verildi.