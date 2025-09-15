Türkiye yollarına yerli ve milli ikinci model çıkıyor. Togg'un sedan modeli T10F bugün ön sipariş toplamaya başladı. Fiyatları saat 10:00'da belli oldu.

100 Bini Olan Sipariş Verebiliyor

100 bin lirası olan Togg T10F için ön sipariş verebiliyor. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınmış olacak.

İŞTE FİYATLAR

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 345 bin TL

Kredi Kampanyası Da Açıklandı

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.

Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.

Eylül’de Almanya’da Satışta

Türkiye'deki satışların ardından Togg T10F Avrupa'ya açılacak ve Almanya'da 29 Eylül'de ön sipariş oluşturulabilecek.

5 Yıldız Verildi

Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.