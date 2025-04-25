Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgilere ve görsellere, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden "2024/22 SATIŞ" dosya numarası ile ulaşılabiliyor. İşte satışa sunulan taşınmazlara dair detaylar:

1 NO’LU TAŞINMAZ

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Kale Mahallesi’nde yer alan 303 metrekarelik taşınmaz, tapu kayıtlarında “avlulu kargir ev” vasfıyla kayıtlı bulunuyor. Elektrik, su ve telefon gibi altyapı hizmetlerinden faydalanan parsel, ulaşım açısından da elverişli bir konumda. Söz konusu taşınmaz, imar planında bitişik nizam 4 katlı alan içerisinde yer alıyor.

Muhammen Bedel: 3 milyon 323 bin 280 lira

KDV Oranı: yüzde 20

İmar Durumu: Yok

Şerh: Bulunmamaktadır

Açık Artırma Tarihleri:

1. Artırma: 11 Haziran 2025 - 18 Haziran 2025 (Başlangıç: 12.10)

2. Artırma: 7 Temmuz 2025 - 14 Temmuz 2025 (Başlangıç: 12.10)

2 NO’LU TAŞINMAZ

Aynı mahallede bulunan diğer taşınmaz ise 614,97 metrekarelik üç katlı kargir bina niteliğinde. Altyapı hizmetleri mevcut olan parsel, ulaşım açısından sorunsuz bir bölgede yer alıyor. İmar planına göre bitişik nizam 3 katlı alan içinde bulunuyor.

Muhammen Bedel: 4 milyon 791 bin 540 lira

KDV Oranı: yüzde 20

İmar Durumu: Yok

Şerh: Bulunmamaktadır

Açık Artırma Tarihleri:

1. Artırma: 11 Haziran 2025 - 18 Haziran 2025 (Başlangıç: 13.40)

2. Artırma: 7 Temmuz 2025 - 14 Temmuz 2025 (Başlangıç: 13.40)

İcra İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri gereğince yapılan bu satışlarda, taşınmazlarla ilgilenen irtifak hakkı sahiplerinin de hakları dikkate alınacaktır.