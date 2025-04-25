Depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.81 kilometre olarak ölçüldü. Depremin hemen ardından aynı bölgede, saat 07.29’da bir başka deprem daha yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak kaydedildi.

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, Simav ilçesindeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN’DAN CNN TÜRK’E AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak, sabah saatlerinde meydana gelen iki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Vali Işın, “Çok şükür can ve mal kaybı yok. Herhangi bir olumsuz ihbarla karşılaşmadık. İncelemelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, incelemelerin ardından daha net bilgi verilebilir” dedi.

"PANİK OLUŞTURAN BİR DURUM YOK"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Simav’daki 4.5 büyüklüğündeki deprem hakkında bir değerlendirme yaptı. Sözbilir, depremin Karakoca ile Madenköy arasındaki bölgede meydana geldiğini ifade ederek, “AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem, 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

Sözbilir, bölgede daha önce 2011-2012 yılları arasında meydana gelen büyük depremlerin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğine de dikkat çekerek, “Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremler, ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşanmıştı. Bu yüzden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir, depremin neden olduğu ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğunu belirterek, “Bu depremlerin, Simav Fayı’nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Ancak panik oluşturacak bir durum yok” dedi.

Simav ve çevresindeki deprem aktivitesinin devam edeceği öngörülürken, yetkililer ve bilim insanları, vatandaşların panik yapmadan tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.