ABD-Çin hattındaki ticaret gerilimi ve küresel ekonomik gelişmeler, döviz piyasalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Dolar endeksinde yaşanan dalgalanma, Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülke para birimini baskı altında bırakıyor.

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne dair açıklamaları piyasaları etkilerken, Pekin yönetimi bu iddiaları yalanladı. Bu karşılıklı açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. ABD’nin tarifelere ilişkin tutumunun netleşmemesi, doların değer kazanmasında etkili oldu.

DOLAR/TL SABAH SAATLERİNDE YÜKSELDİ

Dolar/TL kuru, önceki günü 38,28 seviyesinde tamamlamıştı. Yeni günde ise yükseliş ivmesini sürdüren kur, sabah saat 08.34 itibarıyla 38,41 seviyesinde işlem görüyor. Kur, gün içinde 38,20 ile 38,91 arasında dalgalandı.

EURO/TL CEPHESİNDE DE YÖN YUKARI

Euro/TL tarafında da benzer bir hareketlilik söz konusu. Dünü 43,71 seviyesinde tamamlayan Euro kuru, yeni günde sabah saatlerinde 43,59 seviyesinden işlem görüyor. Euro, gün içi işlemlerde 43,31 ile 43,82 bandında hareket etti.

PİYASALARDA GÖZLER YİNE ABD’DEN GELECEK HABERLERDE

Küresel para piyasaları, başta ABD olmak üzere majör ekonomilerden gelecek yeni açıklamaları yakından izliyor. Özellikle Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin, döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.