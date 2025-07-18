Sorgun ilçesine bağlı Dişli köyünde 3 ay önce bir vatandaş tarafından yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sorgun ilçesine bağlı Dişli köyünde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından teslim alınarak ilk muayenesinin ardından Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

Yaralı leylek, üç ay süren veteriner kontrolündeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan leylek, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.