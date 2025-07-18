Yüzlerce adayın istihdam edileceği alımlarda, başvurular çevrim içi ortamda kabul ediliyor.

Söz konusu ilanlara başvurular, İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden (esube.iskur.gov.tr) ve Kariyer.net platformundan yapılabiliyor. Her iki pozisyon için de başvuru süreci aktif durumda ve ilanlar sınırlı kontenjanla yayınlandı.

Hasta Kabul Görevlisi Nedir, Ne İş Yapar?

Hasta kabul görevlileri, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde ilk temas noktası olarak görev yapar. Görevleri arasında:

Hastaların kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,

Randevu sistemini yönetmek,

Hasta ve hasta yakınlarına yönlendirme yapmak,

Engelli bireyler başta olmak üzere özel yardıma ihtiyaç duyan hastalara destek olmak yer alır.

Tıbbi Sekreter Görevleri

Tıbbi sekreterler ise genellikle hekimlerle birlikte ya da poliklinik kayıt birimlerinde çalışırlar. Temel görevleri arasında:

Hasta dosyalarını düzenlemek ve takip etmek,

Doktorların yönlendirmelerine destek sağlamak,

Randevu, muayene ve tetkik bilgilerini sistem üzerinden yürütmek,

Tıbbi rapor ve belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak bulunur.

Genel Başvuru Şartları

İŞKUR ve Kariyer.net’te yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık alanında çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri güçlü,

Ekip çalışmasına yatkın ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak,

Güler yüzlü ve kişisel bakımına özen gösteren bir profil çizmek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular yalnızca çevrim içi olarak alınmaktadır:

Hasta Kabul Görevlisi ilanlarını görüntülemek ve başvuru yapmak için:

Kariyer.net Hasta Kabul Görevlisi İlanları

Tıbbi Sekreter pozisyonu için başvurular ise İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden yapılabilir:

İŞKUR Başvuru Ekranı

Başvuruların yoğun olması nedeniyle ilanların kısa sürede dolması bekleniyor. Adayların ilanlara hızlı şekilde başvurması tavsiye ediliyor.