Sarıkaya’da hayırsever Zinnuri Demirbaş tarafından yaptırılacak Kur’an Kursu’nun temel atma programı gerçekleştirildi.

Programa Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Osman Gözan ve İlçe Müftüsü Zühdü Elveren katıldı.

Kur’an Kursu inşaatı, ihtiyaç odaklı olarak 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik planlandı. Kursta çocuklara hem tam gün hem de yarım gün eğitim imkânı sağlanacak.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde kurban kesildi. İlçe Müftüsü Zühdü Elveren dua ederken, Kaymakam Mubin Demirkıran hayırsever Zinnuri Demirbaş’a teşekkür ederek, yapılan hizmetin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program sonunda Kaymakam Demirkıran, “Rabbim hayırsever vatandaşımızın hayırlarını kabul eylesin” ifadelerini kullanarak destek veren herkese teşekkür etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan