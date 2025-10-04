Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarının ardından orta refüj peyzaj düzenlemeleri de tamamlandı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, yatırımcıların ikinci evi olarak nitelendirilen OSB’nin yeni görünümüyle gözlere de hitap etmeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.