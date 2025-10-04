Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)” kapsamında düzenlenen İş Birliği ve Gelişim Kampı, Türkiye’nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencilerini Antalya’da bir araya getirdi.

25–29 Eylül 2025 tarihleri arasında Alaeddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen kamp, proje sahibi öğrencilerin uygulama kapasitelerini artırmalarına, yeni iş birlikleri kurmalarına ve iletişim ağlarını güçlendirmelerine imkân sağladı. Katılımcılar, hazırladıkları projeleri “Daha iyi nasıl geliştirebiliriz?” başlığı altında tartışarak deneyimlerini paylaştı.

Savunma, sanat, havacılık, matematik, gönüllülük ve girişimcilik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yer aldığı kampta, çeşitlilik hem akademik hem de sosyal açıdan zengin bir ortamın oluşmasına katkı sundu.

Kamp kapsamında “Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi” ile gençlerin yeni fikirler geliştirmesine, çevre gezisi ile sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve kamp ateşi etkinliği ile unutulmaz bir birliktelik deneyimi yaşamalarına imkân tanındı.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) öğrencileri de kampta aktif rol aldı. Bir Çocuk Bir Dünya Topluluğu’ndan Sudenaz Yakın, Genç TEMA Başkanı Sevgi Oruç, Kültürlerarası İletişim Topluluğu Başkanı Nisa Şahingöz ve Genç Girişimciler Topluluğu Başkan Yardımcısı Şevval Bal, kampın hem bireysel gelişim hem de ekip çalışması açısından faydalı olduğunu belirtti. Öğrenciler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile doğrudan görüşerek sorularına cevap alma fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

YOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu Başkan Yardımcısı Şevval Bal, kampın en dikkat çekici bölümünün Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Uzmanı Beyzanur Koyuncu tarafından verilen proje yazma ve bütçeleme eğitimi olduğunu belirtti. Katılımcıların bu eğitim sayesinde projelerini daha profesyonel şekilde planlayıp kaynak yönetimi konusunda bilgi edindiğini söyledi.

Kampın son gününde öğrenciler, Enes Efendioğlu, Gençlik Organizasyonları Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile bir araya gelerek projelerini paylaştı ve tavsiyeler aldı. Katılımcılar, edindikleri deneyimler sayesinde hem kendi projelerini geliştirme hem de gelecekte farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütme motivasyonu kazandıklarını ifade etti.