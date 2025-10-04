ÖSYM tarafından uygulanan 2025 ALES/3 sınavı için başvuru tarihleri ve sınav günü belirlendi. ALES’e girmek isteyen adaylar için kritik takvim başladı.

Akademik kariyer hedefleyenlerin yakından takip ettiği 2025-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 sınav takvimine göre, ALES 3’e girmek isteyen adaylar için süreç 7 Ekim’de başlıyor.

Başvuru Tarihleri

7 Ekim - 14 Ekim 2025

ALES 3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar

Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adayların belirtilen tarihlerde ÖSYM AİS sistemi üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

ALES sonuçları, akademik personel alımları, yüksek lisans ve doktora programlarına girişlerde önemli bir değerlendirme kriteri olarak kullanılıyor.