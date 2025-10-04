Yozgat Valiliği, artan su tüketimi ve kuraklık tehdidine karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, suyun en temel yaşam kaynağı olduğu belirtilerek, “Suyumuz tükeniyor. Su hayattır. Suyu israf etmeyelim. Can damarlarımız olan su kaynaklarımızı dikkatli kullanalım, doğaya sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son yıllarda yağış miktarlarının mevsim normallerinin altında seyrettiğine ve baraj ile göletlerdeki su seviyelerinin düştüğüne dikkat çekildi. Vatandaşların bilinçli su tüketiminin, hem içme suyu kaynaklarının korunması hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Valilik, vatandaşların suyu dikkatli kullanması için şu önerilerde bulundu: “Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak. Bahçe sulamalarını kontrollü yapmak. Evsel kullanımda suyu verimli tüketmek. Çocuklara suyun önemi konusunda bilinç kazandırmak.”

Açıklamada, “Bugün göstereceğimiz duyarlılık, yarınlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır” denildi.