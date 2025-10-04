Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, sürücülere yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde trafik eğitim semineri düzenledi.

Trafik Jandarma ekipleri tarafından verilen seminerde, sürücülere genel trafik kuralları, hız kuralları ve aşırı hız yapmanın zararları, emniyet kemerinin önemi gibi konular aktarıldı.

Seminer kapsamında ayrıca; araç kullanırken cep telefonu ve dikkat dağıtan diğer unsurlardan kaçınılması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, kırmızı ışık kurallarına uyulması, yaya geçitlerinin önemi, alkollü araç kullanılmaması ve olumsuz hava şartlarında araç kullanma gibi konular ele alındı.

Jandarma yetkilileri, sürücülerin bu tür eğitimlere katılmasının hem kendi güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.