Ancak gelinen noktada durum daha da vahim hale geldi. Binlerce balığın karaya vurduğu gözlemlendi.

Kuraklık Ve Aşırı Su Kullanımı Tehlike Çanlarını Çaldırıyor

Uzunlu Barajı’ndaki su seviyesinin hızla düşmesi ve bilinçsiz su tüketiminin devam etmesi, ekosistemde büyük tahribatlara yol açıyor. Barajdaki balık ölümlerinin artarak devam etmesi, çevre felaketine dönüşme riski taşıyor.

Yetkililere Göreve Çağrı

Bölge halkı ve çevre gönüllüleri, yaşanan tablo karşısında yetkilileri ivedilikle göreve çağırdı. Uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde baraj ekosisteminin geri dönüşü zor bir şekilde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

Tedbir Ve Önleyici Çalışmalar Şart

Uzman görüşleri ve saha gözlemleri doğrultusunda; su yönetiminde denetimlerin artırılması, ekolojik dengenin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve önleyici faaliyetlerin hızla başlatılması gerektiği vurgulanıyor.