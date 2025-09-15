Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir başkomiser evinde eşiyle yakaladığı askeri personeli öldürdü. Olayın ardından tutuklanan başkomiser Metin K.’nın eşi F.K., yaşananları detaylı şekilde ifade etti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, başkomiser Metin K., evinde eşi F.K. ile birlikte gördüğü Orhan Ö.’ye ateş ederek öldürdü. Olay, Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde 5 Eylül’de sabah saatlerinde gerçekleşti. Başkomiserin belindeki tabancaya uzanmasıyla art arda silah sesleri duyuldu ve Orhan Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri Metin K.’yı gözaltına aldı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Metin K., savcılık itirazı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının İfadesi

Olay anında evde bulunan F.K., Orhan Ö. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve Temmuz ayında bir kez yüz yüze görüştüğünü açıkladı. Kadının ifadesine göre, Orhan Ö., Elazığ’a gelerek onunla konuşmak istediğini söyledi ve F.K. de görüşmeyi evde yapmayı kabul etti.

F.K., yaşanan tartışmayı şöyle aktardı:

“Sabah oğlumu kreşe bıraktım ve eve döndüm. Orhan Ö.’yü içeri aldım, mutfağa geçtik. Eşim birkaç kez beni aradı, cevap veremedim. Sonra kapı çaldı ve eşimi gördüm. Orhan Ö. bıçakla bana hamle yaptı, kafama vurdu ve tekme attı. Eşim tartışmaya müdahale etmeye çalıştı, ardından 2-3 el silah sesi geldi. Orhan Ö. kanlar içinde yere yığıldı.”

F.K., yaşananlar sırasında büyük korku yaşadığını ve olay anında polisi arayamadığını ifade etti. Kadın, Orhan Ö.’yü sosyal medya üzerinden tanıdığını ve başka bir ilişkisi olmadığını belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Yetkililer, başkomiserin tutuklanmasının ardından olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.