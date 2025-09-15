Sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 10.39’da kaydedildiği bildirildi.

Merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi olarak belirlenen sarsıntının derinliği ise 11,12 kilometre olarak ölçüldü. AFAD yetkilileri, depremin büyüklüğünün orta şiddette olduğunu ve ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını aktardı.

Vatandaşlar, deprem sonrası tedbirli olmaları konusunda uyarılırken, AFAD ekiplerinin bölgede incelemelere devam ettiği belirtildi.