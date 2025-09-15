Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul ve yurt geneli için gün gün hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanlar, hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte sıcaklıkların düşeceğini ve aralıklı sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

Sıcaklıklar 20 Derecelere İnecek

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da hafta ortasına kadar genellikle güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ifade edildi. Ancak Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bu gelişme ile birlikte halihazırda 26-29°C aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren 20-23°C civarına gerileyeceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de perşembe günü İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yurt Genelinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahmin raporuna göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya’nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklık ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığında genel olarak önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre güncel bir meteorolojik uyarı bulunmamakla birlikte, vatandaşların gökgürültülü sağanak yağışların olası etkilerine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.