Finalleri heyecanla beklenen ve 23.sü organize edilecek olan BİLARDOMAX "THEORY CUES - WİAMİ - ÖNEM GÜMRÜK" HANDİKAPLI ÜÇ BANT BİLARDO TURNUVASI 16-17-18-19 EYLÜL 2025 İstanbul Bahçelievler BilardoMax Spor Tesisi'nde yapılacak.

2023 yılında Raymond Ceulemans'ı geçen yıl ise Frederic Caudron’u ağırlayan organizasyon, bu yıl 2006 ve 2012 Dünya Şampiyonu, 2007 Avrupa Şampiyonu, 2013 Dünya Oyunları Şampiyonu ve 6 ıstaka 50 sayı ile kırılması güç dünya rekoru sahibi Belçikalı Eddy Merckx'i konuk ediyor.

Organizasyona Turgay Orak, Ömer Karakurt, Berkay Karakurt, Mehmet Gören, Birol Uymaz, Gökhan Salman ve Murat Tüzül gibi Türkiye'nin önde gelen bilardocularının yanı sıra futbol dünyasının ünlü ismi Tümer Metin ve ses sanatçısı Baha'da finallerden iştirak edecekler.