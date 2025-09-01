Kadışehri Belediye Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici statüde 4 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül 2025 tarihinde kabul edilecek.
Kadışehri Belediye Başkanlığı’na bağlı Kadıkent İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, genel işler temizlik personeli alımı için ilana çıktı. Açık iş sayısı 4 olarak açıklanırken, adaylarda en az 1 yıl deneyim şartı aranıyor.
Başvurular yalnızca 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar başvurularını Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacımaviş Sokak No:13 Kadışehri/Yozgat adresine şahsen gerçekleştirecek.
Mülakat Bilgileri
Başvuruların ardından mülakatlar 3 Eylül 2025 saat 10.53’te aynı adreste yapılacak. Görüşmelerde adayların evrakları ve şartlara uygunlukları değerlendirilecek.
Çalışma Şartları
İşe alınacak temizlik personeli, haftalık 30 saatlik çalışma düzenine tabi olacak. Çalışma saatleri 08.00 – 17.00 olarak belirlendi.
Gerekli Belgeler
Başvuruda bulunacak adayların şu belgeleri teslim etmesi gerekiyor:
Şirket adına dilekçe (şahsen yapılacak)
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Aile toplum kağıdı
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
4 adet fotoğraf