Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda yaygın olarak kullanılan iki temizlik ürününü piyasadan toplatma kararı aldı. Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bildirimleri” internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu ürünlerde çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarıların bulunmadığı ifade edildi.

İnsan sağlığında risk oluşturabileceği değerlendirilen bu ürünlerin piyasaya satışı yasaklandı. Bakanlık, vatandaşların güvenliği için denetimlerini sürdürürken, toplatma sürecinin hızla yürütülmesi için ilgili firmalara da bildirimde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, evlerde sıkça kullanılan temizlik ürünlerinde standartlara uygunluk denetimlerini artırdı. Yetkililer, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin ambalaj ve güvenlik işaretlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık ve güvenlik riski taşıyan ürünlere ilişkin güncel listeler ve uyarılar, bakanlığın guvensizurun.ticaret.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Vatandaşlar, bu site üzerinden piyasadan toplatılan veya kullanımı yasaklanan ürünler hakkında bilgi edinebiliyor.

Yozgat’ta da birçok evde bulunan temizlik ürünlerinin toplatılmasına yönelik kararın, hem halk sağlığını korumak hem de güvenlik standartlarını yükseltmek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.