Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Yozgat Merkez ve Boğazlıyan ilçelerinde yük taşıyan araçların kontrolleri ve denetimleri kapsamında sabit ve drone destekli trafik denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, yükleme kuralları ve branda kullanımı gibi konular üzerinde duruldu.

Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, takograf kontrollerinin yapılması ve hız limitlerine uyum gibi genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Faaliyet sırasında sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 17 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, sürücülerin ve yolcuların daha bilinçli, huzurlu ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.