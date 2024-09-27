Projeyi yerinde inceleyen Başkan Arslan, Yozgat için önemli bir adım atıldığını belirtti ve şehrin şehirleşme sürecinde tarihi bir dönem yaşanacağını ifade etti.

Arslan, “Şehri Huzur Konutları için gün sayıyoruz. İlk adımları attık ve bu süreçte ilk heyecanı yaşıyoruz. İnşallah, şehirleşme anlamında bir tarih yazacağız. Zorluklarımızın zamanla kolaylaşacağına ve sözlerimizin gereğini bir bir yerine getireceğimize inanıyoruz” dedi.

YENİ BİR ŞEHİR KURMA VİZYONU

Yozgat’a yeni bir şehir kurma hedeflerini dile getiren Arslan, “Yıllardır Yozgat’ta yeni bir Yozgat’tan bahsediliyor, ama bu noktada bir adım atılmadı. Biz, tamamen boş olan bir bölgede yaklaşık bin konut yapmayı planlıyoruz. Bu konutların tamamı bahçeli evlerden oluşacak, bu sayede insanlara daha doğal ve insani bir yaşam alanı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Projenin başlangıç aşamasında yolların açılmaya başlandığını vurgulayan Arslan, “Bulunduğumuz bölgedeki ilk adım ve ilk heyecan dediğimiz alanda, park yapılanması oluşturacağız. İçerisine örnek dairemizi ve satış ofisini koyarak, inşaat süreçleri devam ederken insanların gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İLK ADIM PARKI VE GELECEK VİZYONU

Projenin bir parçası olarak “İlk Adım Parkı” adında bir park oluşturacaklarını da belirten Arslan, bu alanın Yozgat’ın geleceğine yönelik şehirleşme anlayışını değiştirecek önemli bir proje olduğunu vurguladı. “Bu güne kadar yapılan çalışmalar, beton yığınları üretmekten öteye gitmiyordu. İlk defa hem şehri açmış olacağız hem de bahçeli konutlarla insanların şehirleşmeye hazırlamış olacağız,” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın liderliğinde yürütülen Şehri Huzur Konutları projesi, yerel halk için yeni yaşam alanları yaratmayı ve şehrin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yozgat’ın şehirleşme sürecinde önemli bir adım atılması bekleniyor.