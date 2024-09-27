Projenin ön fizibilite raporunun, 26 Eylül 2024 tarihinde Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından kabul edildiği belirtildi. Bu önemli adım, Yozgat’ın tarımsal üretimini artırma ve ekonomik gelişimini destekleme yönünde atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJE HEDEFLERİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Milletvekili Şahan, projenin detaylarına ilişkin verdiği bilgilerde, “Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi” adı altında 994 dekar alan üzerinde en az 30 adet, her biri 25 dekar büyüklüğünde modern ve teknolojik sera inşa edileceğini bildirdi. Bu seraların yıllık 30 bin ton domates üretimi hedeflediği vurgulanırken, projenin sürdürülebilir tarım uygulamaları çerçevesinde hayata geçirileceği ifade edildi.

Şahan, projede istihdam edilecek kişilerin en az yüzde 75’inin kadın olmasının planlandığını belirterek, “Bu proje, bölge kadınlarının ekonomik bağımsızlığını kazanmaları için büyük bir fırsat sunacak” dedi. Böylece, sadece tarımsal üretim değil, aynı zamanda sosyal eşitlik ve istihdam konularında da önemli gelişmeler sağlanacağı öngörülüyor.

STRATEJİK KONUM VE ALTYAPI

Projenin stratejik bir konumda yer aldığına dikkat çeken Şahan, Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek hızlı tren hattına yakınlığına vurgu yaptı. Bu sayede, ürünlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde pazara ulaştırılmasının mümkün olacağı öngörülüyor. Şahan, “Yerköy’ün tarımsal potansiyelini değerlendirerek, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyoruz,” dedi.

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE ISITMA SİSTEMLERİ

Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin ısıtma sisteminin jeotermal kaynaklar ve güneş enerjisi sistemleri ile sağlanacağını belirten Şahan, mevcut üç adet jeotermal sondaj kuyusunun projeye önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Proje alanındaki jeotermal kuyuların özellikleri şöyle açıklandı:

Kuyu-1: 550 m derinlik, saatte 160 ton su, sıcaklık 56 °C

Kuyu-2: 750 m derinlik, saatte 190 ton su, sıcaklık 60 °C

Kuyu-3: 750 m derinlik, saatte 160 ton su, sıcaklık 67 °C

Bu kuyulara ek olarak, yeni sondaj kuyuları açılmasının planlandığı ifade edildi. Böylelikle, sera alanlarının ısıtma ihtiyacının daha verimli bir şekilde karşılanması amaçlanıyor. Jeotermal kaynakların etkin kullanımı, hem enerji tasarrufu sağlarken hem de çevre dostu bir tarım modeli geliştirilmesine olanak tanıyacak.

YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİ

Milletvekili Şahan, projenin onaylanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. “Yerköy İlçemize yapılması planlanan ve onaylanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altındaki Sera Organize Sanayi Projemizle ilgili bizlere desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'e, TESKOMB Genel Başkanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül'e, Yerköy Belediye Başkanımız Sayın Fatih Arslan'a, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'a, İl Başkanımız Sayın Çelebi Altuntaş'a ve Yerköy Kaymakamımız Sayın Muharrem Coşgun'a teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ

Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin, Yozgat’ın tarımsal üretiminde önemli bir ivme kazandırması ve bölgedeki ekonomik faaliyetleri artırması bekleniyor. Proje, Yerköy ilçesi ve çevresindeki tarım işletmelerine önemli katkılar sağlayarak, yerel ekonominin güçlenmesine ve istihdamın artmasına yardımcı olacak. Ayrıca, tarıma dayalı sanayi alanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar, Yozgat’ın tarımsal potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesini sağlayarak, bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Böylelikle, Yozgat’ın tarım sektöründe yeni bir döneme girmesi ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaşması bekleniyor.