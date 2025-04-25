Yozgat Valiliği, yağışlı havalarda trafikte seyir halinde olan sürücülere, yayaların güvenliğini gözetmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yağmurlu hava koşullarında görüş mesafesinin azalabileceği ve yol tutuşunun düşebileceği hatırlatılarak, "Yağmurlu havalarda trafikte seyir halindeyken çevrenizde yayaların da olduğunu unutmayın" ifadesine yer verildi.

Sürücülerden, hız limitlerine uymaları ve özellikle yaya geçitlerinde dikkatli olmaları istendi.