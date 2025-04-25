Programla ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, haftalık etkinlikler kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, “Bu hafta da gönüllerimize dokunan, ruhlarımızı dinlendiren bir programla hemhal olduk” dedi.

Cemal Şahiner ve Hayati Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın, Ömer Kemal İbiş’in seslendirdiği kasidelerle devam ettiğini belirten Akgül, gecenin dualarla sona erdiğini söyledi.

“Şehitlerimiz, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimiz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ülküdaşlarımız Ömer Akses, Alparslan Şorabatır, Fesal Kılınç, Nida Kılınç ve bütün geçmişlerimiz için dualar ettik” diyen Akgül, programın manevi atmosferiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattığını ifade etti.

Sözlerine, “Biz bu yolda inançla, sevgiyle, kardeşlikle yürümeye devam edeceğiz” diyerek devam eden Akgül, katkı sunan Cemal Şahiner, Ömer Kemal İbiş ve Hayati Şahin’e teşekkür etti.

Akgül, son olarak “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gelecek nesiller için var olsun Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.