Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan SAHU Değerlendirme Raporu doğrultusunda çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Gökhan Eroğlu yaptığı açıklamada, aile hekimliği uzmanlık eğitiminde yaşanan yapısal ve mali sorunların, SAHU asistanlarının hem çalışma motivasyonunu hem de hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Eroğlu, “Eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen bu program, uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle ne yazık ki sahada çalışan sağlık emekçilerini mağdur etmektedir” dedi.

“ÇALIŞMA VE MALİ KOŞULLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Rapora göre, maaş kesintileri, teşvik ödemelerinden mahrumiyet, klinikler arası uygulama farkları, eşit olmayan nöbet düzenlemeleri ve geçici görevlendirmeler, SAHU kapsamında görev yapan aile hekimlerini doğrudan olumsuz etkileniyor.

Başkan Eroğlu, “Eğitim sürecine katılan aile hekimlerimiz, görevli olduğu birimden geçici süreyle ayrıldığında, yerine gelen hekimin performansına bağlı olarak ücret kaybı yaşamaktadır. Bu son derece adaletsiz bir durumdur. Bu kesintiler, rotasyona çıkan hekimin değil, sistemin eksikliğidir” diyerek, ilgili bakanlıklara ve kurumlara çözüm çağrısında bulundu.

“HEKİM DE HEMŞİRE DE MAĞDUR OLUYOR”

Hekimlerin değil, aile sağlığı çalışanlarının da mağdur edildiğini belirten Eroğlu, “Aile hekimleri eğitimdeyken, Hastalık Yönetim Platformu (HYP) üzerinden giriş yapılamadığından, birlikte çalışan hemşire ve ebelerin de teşvik ödemeleri kesiliyor. Oysa bu süreçte sağlık çalışanı kendi HYP verilerini girebilmeli, belirlenen katsayı üzerinden ücretini alabilmelidir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİ KADAR UYGULAMA ADALETİ DE ÖNEMLİ”

SAHU eğitiminin Türkiye’de aile hekimliği sistemini güçlendirmek açısından önemli bir reform olduğuna değinen Başkan Eroğlu, “Ancak bu sistemin sürdürülebilir olması için adaletli, şeffaf ve tüm tarafları gözeten bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Eğitim sürecinde yaşanan mağduriyetler giderilmeden, sistemde kalıcılık sağlanamaz” şeklinde konuştu.

Eroğlu, Sağlık Sen olarak sahadan gelen her türlü talebi ve sorunu raporlayarak ilgili kurumlara iletmeye devam edeceklerini belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı: “Sağlık çalışanlarımızın sesi olmaya, çözüm odaklı sendikacılık anlayışıyla sahada karşılaşılan her türlü sorunu dile getirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”