Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sorgun’da yürütülen Delibaş 3. Kısım Taşkın Kontrol Kanalı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanalı Çalışmaları Devam Ediyor1

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında taşkın riski taşıyan bölgelerde su akışının kontrollü sağlanması ve yerleşim yerlerinin korunması hedefleniyor.

Kanalı Çalışmaları Devam Ediyor3

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşkın tehlikesinin büyük oranda azaltılması planlanıyor.

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Yetkililer, projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir