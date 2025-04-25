Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yozgat’ta görevlendirilen ve okullarda denetim ile rehberlik faaliyetlerini yürüten Milli Eğitim Müfettişleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, müfettişlerin eğitim kurumlarında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özkan, eğitimin kalitesinin artırılması adına yapılan rehberlik ve denetim faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, müfettişlerin sahadaki gözlemlerinin eğitim politikalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.