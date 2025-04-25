Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Ünides Projesi kapsamında yürüttüğü “Hilalin Altında, Öğreniyor, Öğretiyoruz” başlıklı sosyal sorumluluk projesinin ilk oturumunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Ofis ev sahipliğinde düzenlenen program, üniversite öğrencilerinin gönüllülük ruhuyla hareket ettiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Proje kapsamında öğrenciler insani yardım, afet bilinci, sosyal sorumluluk, gönüllülük, ilk yardım gibi başlıklarda hem bilgi ediniyor hem de öğrendiklerini çeşitli yaş gruplarıyla paylaşarak toplumsal fayda üretiyor.

İlk oturumda, Kızılay'ın tarihi misyonu, gönüllülüğün önemi ve sahadaki insani yardım çalışmaları üzerine interaktif sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcı öğrenciler, Kızılay’ın faaliyetlerine dair bilinç kazanırken, ilerleyen oturumlar için planlamalar da yapıldı.

Genç Kızılay Topluluğu Yetkilileri, projenin hem kişisel gelişim hem de toplumsal katkı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Kızılay’ın hilali altında öğreniyoruz, sonra öğrendiklerimizi başkalarına aktarmak için harekete geçiyoruz. Bu döngü, üniversite gençliği olarak bizleri daha bilinçli ve duyarlı bireyler haline getiriyor” dedi.

Proje, önümüzdeki haftalarda yapılacak çeşitli eğitimler, saha faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.