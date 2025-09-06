Müdürlükten yapılan açıklamada, ilçedeki sulama göletlerinde kuraklık ve pancar sulamalarının etkisiyle su seviyelerinde önemli düşüşler meydana geldiği belirtildi.

Su seviyesindeki azalma, göletlerde çözünmüş oksijen miktarının düşmesine yol açtı ve balıkların su yüzeyine çıkmasına neden oldu.

Konuya ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi, numuneler alınarak gerekli analizler yapıldı.

Yapılan tahlillerde balıklarda herhangi bir hastalık etkenine rastlanmadığı, sorunun tamamen oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Yetkililer, mevsimsel kuraklığın etkilerinin yağışların başlamasıyla birlikte azalacağını ve su seviyesinin yükselmesiyle göletlerdeki ekolojik dengenin yeniden sağlanacağını bildirdi.

