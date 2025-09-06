İŞKUR üzerinden yayımlanan son duyuruya göre, farklı illerdeki kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere binlerce personel alınacak. Başvurular e-İŞKUR üzerinden yapılacak.

Personel Alımı Yapılacak Kurumlar ve Şartlar

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve üniversitelere KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, İUP (İş Gücü Uyum Programı) kapsamında farklı illerdeki kamu kurumlarında istihdam sağlanacağı bildirildi.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kuruma kayıtlı bulunması, 18 yaşını tamamlamış olması, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca, başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar ilgili kurum veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak ve son bir aylık süre içinde 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmamak da şartlar arasında yer alıyor.

Personel Alımı Yapılacak İller:

Kilis, Denizli, İstanbul, Batman, Antalya, Kayseri, Ordu, Mersin, Erzurum, Sivas, Bursa, Konya

Başvuru Detayları

Başvurular, e-İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak, üst menüden “Online İşlemler” bölümüne tıklayarak, ardından “İş Gücü Uyum Programı” kısmına giderek başvuru yapabilecek.