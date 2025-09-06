İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlar Uyarıldı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.