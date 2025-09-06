Türkiye Kritik Mücadele İçin Sahaya Çıkıyor

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milliler, Konya'da oynanacak karşılaşmada taraftarın önünde bir galibiyet daha arayacak. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli takım 2. maç tarihi...

Nefesler Tutuldu Geri Sayım Başladı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Şifresiz Yayınlanacak

Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen ekranlarından takip edilebilecek.

Barış İspanya Maçında Yok

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının 71. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ın Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve Barış Alper'e kırmızı kartını gösterdi. Barış Alper Yılmaz, İspanya maçında kart cezası nedeniyle olmayacak.

Milli Takım Aday Kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün