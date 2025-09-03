Bakan Murat Kurum’un duyurduğu projeyle birlikte Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 81 ilde konut yapılabilecek alanların belirlenmesi süreci hız kazandı.

Edinilen bilgilere göre, Bakanlık 81 ilin valiliklerinden kamuya ait, boş ve konut yapımına uygun arazilerin tespit edilmesini istedi. Aynı zamanda projeyi hayata geçirecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da çalışmalara dahil oldu.

Valiliklerden gelen raporlar doğrultusunda Bakanlık ve TOKİ, projeyi kısa sürede uygulamaya koymayı planlıyor.

500 Bin Konutluk Dev Proje

İlk etapta 500 bin konut inşa edilmesi hedefleniyor. Projenin ağırlıklı olarak büyükşehirlerde yoğunlaşacağı, ancak tüm illerde ihtiyaç durumuna göre planlama yapılacağı bildirildi. Valiliklerin hazırlayacağı raporların ardından uygun görülen alanlarda konut inşaatlarının başlayacağı kaydedildi.

Kimler Yararlanabilecek?

Sosyal konut projesinden;

Evi olmayan dar gelirli vatandaşlar,

Emekliler,

Yeni evlenen çiftler,

Gençler,

Kamu görevlileri yararlanabilecek.

Bakanlık, bu projeyle hem dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de **konut piyasasında kira fiyatlarını dengelemeyi amaçlıyor. Ayrıca depreme karşı güvenli yaşam alanlarının artırılması ve barınma giderlerinin hane bütçesine yükünün azaltılması da hedefler arasında yer alıyor.