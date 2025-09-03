Gözleri Karadeniz dizisinde Nermin karakterine hayat veren Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki ama Yonca Şahinbaş kimdir, Nermin karakterinin hikayesi nedir?

Yonca Şahinbaş kimdir?

Yonca Cevher Şahinbaş, tiyatro ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Yenel, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Cevher, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculukta yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor. 2002'den 2012'ye kadar Ali Yenel ile evli kalan Cevher, 2015'te Koray Şahinbaş ile evlendi. Ali Yenel ile evli olduğu dönemde Yonca Cevher Yenel adıyla da anılıyordu.

Nermin Maçari Kimdir?

İç Karadeniz'in denize paralel uzanan dağlarının ardından gelen bir kasabada doğan Nermin, ailesiyle birlikte Rize'ye yerleştikten sonra ilkokul ve liseyi Rize'de okumuş ama hep kardeşi Nilgün ile birlikte kurdukları hayallerde İstanbul'a taşınmak, İstanbullu olmak var.