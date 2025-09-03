Erol Simavi, 5 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 7 Haziran 2015 yılında Monako da vefat etti. Türk gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş insanı.

Sedat Simavi ile yakınlarının “Melek” diye hitap ettiği Fatma Simavi'nin küçük oğludur.

Işık Lisesi'nden 1949 yılında mezun oldu.

İş Hayatı

1953 yılında babasının ölmesi ile abisi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimine geçti.



Gazeteciliğe on iki, on üç yaşlarındayken ilk kez 7 Gün dergisinde mücellit olarak başladı.

Sonra terfi edip makinist oldu. Sonra yine terfi edip fotoğrafçı oldu. Sonra Hürriyet'i çıkarırken klişehane kuruldu ve orada çalıştı.



1968 yılında Haldun ile Erol Simavi'nin ortaklığı bitti.

1971 yılında Veb Ofset grubunu oluşturan abisi Haldun Simavi, Hürriyet gazetesini tamamıyla Erol Simavi'ye bıraktı.

Hürriyet gazetesinin yanında Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ilaveler çıkardı.



22 Haziran 1993 tarihinde Hürriyet gazetesinin %25'lik payını 16 milyon dolar karşılığında Erol Aksoy'a sattı. 1993 yılında İsviçre'ye yerleşti.

29 Haziran 1994 tarihinde geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen ayrıldı.



7 Haziran 2015 tarihinde Monako'da ölen Erol Simavi'nin naaşı Türkiye'ye getirilerek Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilmiştir.

Ölüm Sebebi

Erol Simavi'nin vefat ettiği gün 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri ile çakışmaktaydı.



Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi, 14 Mayıs 2022'de KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirmiştir.