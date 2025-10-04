Yozgat Esenli Huzurevi sakinlerinden Duran Cangül’ün emekleriyle huzurevi bahçesinde yetiştirilen ürünlerle turşular kuruldu.

Cangül’ün kendi elleriyle toprağa ektiği ve özenle büyüttüğü mahsuller, huzurevi mutfağında turşuya dönüştü. Bahçeden sofraya uzanan doğal ürünler, hem huzurevi sakinlerinin hem de personelin sofralarına bereket ve lezzet kattı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Esenli Huzurevimizdeki sakinlerimizin emek ve katkılarıyla üretilen ürünlerin sofralarımıza gelmesi bizler için ayrı bir mutluluk. Bahçemizde yetiştirilen sebzelerle yapılan turşular, hem doğal hem de emek dolu. Bu tür faaliyetler huzurevi sakinlerimizin üretkenliğini sürdürmesine ve sosyal hayata aktif katılımına önemli katkı sağlıyor. Emek verildiğinde her şeyin daha anlamlı olduğuna bir kez daha şahit olduk.”