Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde sıkça yaşanan ve can güvenliğini tehlikeye atan silahla havaya ateş açma olaylarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ve Kadışehri ilçelerinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında iki kişi kuru sıkı tabanca ile yakalandı.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, devriye görevi sırasında İ.G. ve M.C. isimli şahısların ellerinde kuru sıkı tabanca bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şahıslara, “5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun”a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Her iki şahsa toplam 23 bin 974 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen kuru sıkı tabancalar da muhafaza altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde silah kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.