Kadışehri Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu Koralp ve Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy pansiyon ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Koralp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesine bağlı Kız Öğrenci Pansiyonu ve Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Kaymakamımız Sayın Neslihan Sönmezoğlu Koralp ile birlikte, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesine bağlı Kız Öğrenci Pansiyonu ve Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ettik. Ziyarette pansiyonların fiziki koşulları, barınma alanlarının düzeni ve eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıklar yerinde incelendi. Amacımız, pansiyonlarımızı güvenli, sağlıklı ve verimli bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunmaktır. Eğitim ve öğretim yılına katkı sunan tüm idarecilerimize teşekkür ediyor; pansiyonlarımızın her açıdan öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet vermesini önceliğimiz olarak benimsiyoruz” dedi.