Bu akşam gökyüzü, unutulmaz bir gösteriye sahne oluyor. Dünyanın farklı bölgelerinden net bir şekilde izlenebilecek olan “Kanlı Ay” yani tam ay tutulması, saat 19.28’de yarı gölge evresiyle başladı

"Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulması başladı. 82 dakika sürecek tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu akşam gökyüzü eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin de net şekilde izleyebileceği "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı. Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge bürünecek. Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başlayacak ve yaklaşık 82 dakika sürecek. Tutulma, gece yarısına doğru sona erecek.