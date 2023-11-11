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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısında alınan kararlar doğrultusunda; İlçe Müftülüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından seminerler düzenlendi.

İlk kapsamda İlçe Müftülüğü tarafından “Şiddet İnsan Onuru İle Bağdaşmaz" , "İslam'da Kadın" , "İslam'da Kadının Önemi", "Ailede Kadın" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında seminerler verilirken, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ise öğrencilere yönelik “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele” ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminerler verildi.

Düzenlenen seminerler ile ilgili Kaymakam Recep Aydın, “İlçemizde Çarşı Cami Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda kadınlara yönelik ‘Şiddet İnsan Onuru İle Bağdaşmaz’ , ‘İslam'da Kadın’, ‘İslam'da Kadının Önemi’, ‘Ailede Kadın’, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu seminer gerçekleştirildi. Ayrıca kız çocuklarını güçlendirmek, onların bilgi birikim ve gelişimlerini desteklemek, şiddetten korunma konularında bilgilenmelerine katkıda bulunmak, erken yaşta evliliklerin önlenmesi adına ilçemiz Nezaket Altun Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilerimize ‘Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele’, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ seminerleri verildi. Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için oluşturulan 2023 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planının da yer alan hedeflere ulaşmak adına ‘Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi’ doğrultusunda her türlü şiddeti önlemek için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.