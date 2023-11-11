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Banu Parlak'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla ilgili detaylar kamuoyunda merak konusu oldu.

İstanbul Havalimanı'nda şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, GBT kontrolünde kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dilan Polat ile yaşadığı polemiğin ardından gelen silahlı saldırılarla gündeme gelen Parlak'ın, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı bulunuyordu.

KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI NEDİR, CEZASI NE KADAR?

Kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık kategorisine giren suçlardan biridir. Ceza oranları üç yıldan on yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasını içerir. Ancak, kooperatif dolandırıcılığı sayılmayan ve kamu kuruluşlarına zarar veren bir dolandırıcılıkta hapis cezasının alt sınırının dört yıldan az olamayacağı belirtilmiştir.