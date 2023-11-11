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Belediye tarafından yapılan çalışmaları vatandaşlarla değerlendiren Başkan Coşar, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

Coşar, “Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını vatandaşlarımız birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman yapılan yatırımların olumlu yansıması bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Coşar, esnafları ziyaret ederek, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Boğazlıyan’a yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar Başkan Coşar’a teşekkür ettiler.

Coşar, Boğazlıyan’da yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Değerli hemşehrilerimiz ile gönül bağımızı ve muhabbetimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. İlçemize hizmet yolunda birlik ve beraberlik içinde, her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını vatandaşlarımız ile bir araya gelerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman yapılan yatırımların olumlu yansıması bizleri de mutlu ediyor. Biz hemşerilerimizle bir olursak, birlik olursak memleketimiz için yaptığımız hizmetleri artırarak devam ettirebiliriz” ifadelerine yer verdi.