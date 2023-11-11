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Emniyet kemerinin, küçük çaplı kazalarda olduğu gibi ağır yaralanmalı kazalarda da hayat kurtardığına işaret eden Yozgat Valiliği, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğunu da belirtti.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda: “Değerli sürücüler ve sevgili yolcular; emniyet kemeri takmak kaza anında can kaybını ve yaralanma riskini en aza indiren güvenlik tedbirlerinden biridir. Lütfen seyahat esnasında emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız” ifadeleri kullanıldı.

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma veya çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir.

Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir.

Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma veya çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır.