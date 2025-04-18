Verilere göre, Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 130 bin 474 oldu.

Ülke genelinde Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 43 artarak 195 bin 682’ye yükseldi. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5’ini otomobil, yüzde 36,1’ini motosiklet, yüzde 9,7’sini kamyonet, yüzde 2,5’ini traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YILLIK BAZDA AZALIŞ, MOTOSİKLET VE TRAKTÖRDE DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 azaldı. Minibüs ve otomobilde artış görülürken; traktör, motosiklet, özel amaçlı taşıtlar, kamyon, otobüs ve kamyonette düşüş yaşandı.

TÜRKİYE GENELİNDE KAYITLI ARAÇ SAYISI 31,7 MİLYONU GEÇTİ

Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 788 bin 619’a ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 20,1’ini motosiklet, yüzde 14,9’unu kamyonet, yüzde 7,2’sini traktör oluşturdu.

MART AYINDA 821 BİN 238 ARAÇ DEVREDİLDİ

Mart ayında 821 bin 238 aracın devri yapılırken, bunların yüzde 67,6’sını otomobiller, yüzde 14,6’sını kamyonetler ve yüzde 10,4’ünü motosikletler oluşturdu.

OCAK-MART DÖNEMİNDE 498 BİN 226 ARAÇ TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226 oldu. Aynı dönemde 10 bin 592 aracın ise kaydı silindi. Böylece net artış 487 bin 634 oldu.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydedilen 268 bin 5 otomobilin yüzde 48,9’u benzinli, yüzde 27,7’si hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli, yüzde 9,6’sı dizel ve yüzde 0,9’u LPG yakıtlı oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 16 milyon 499 bin 996 otomobilin yüzde 33,7’si dizel, yüzde 31,4’ü LPG, yüzde 30,5’i benzin, yüzde 2,8’i hibrit ve yüzde 1,3’ü elektrikli olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MOTOR HACMİ: 1300 CC VE ALTI

Ocak-mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4’ü 1300 cc ve altı motor hacmine sahip olurken, bunu yüzde 24,9 ile 1401-1500 cc ve yüzde 10,8 ile 1501-1600 cc aralığındaki araçlar izledi.