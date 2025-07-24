Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 297 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, dönem birincisi Fatma Sezgin, mezuniyet plaketini yaş kütüğüne çakarak törensel geleneği yerine getirdi.

"Yolunuz Çetin, Yükünüz Ağır; Ama Milletimiz Mübarek Bir Millettir"

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayarak Türk Polis Teşkilatının şerefli birer mensubu olma hakkını kazanan adayları tebrik etti.

Polislik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Özkan, genç polis adaylarına şöyle seslendi:

“Kıymetli gençler, evet yolunuz çetin, yükünüz ağır. Ama bilin ki bu millet, Türk milleti, mübarek bir millettir. Al bayrağın üzerindeki kan, şehitlerimizin emanetidir. Ne zaman zorlansanız, al bayrağa bakmayı unutmayacaksınız. Elleriniz semaya kalkacak ve Allah diyeceksiniz. Devletinizin ve amirlerinizin emrinden çıkmayacak, akıldan ve haktan şaşmayacaksınız. Emin olun, o zaman bu aziz millet her daim yanınızda olacaktır. Allah sizi doğru yoldan ayırmasın.”

“297 Kadın Polis Adayını Görev Yerlerine Uğurluyoruz”

Yozgat POMEM Müdürü Mustafa Göçer de törende yaptığı konuşmada mezun olan tüm polis adaylarını tebrik etti.

“Okulumuzda 10 aydır süren yoğun bir eğitim süreci bugün tamamlandı. Yağmur, çamur demeden, özveriyle sürdürülen bu süreçte 297 kadın polis adayımız mezuniyet belgelerini almaya hak kazandı. Bu başarıda emeği geçen tüm okul personelimize, amirlerimize, teknisyen ve memurlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Göçer, ailelere de hitaben yaptığı konuşmada, çocuklarını bu anlamlı günde yalnız bırakmayan anne ve babalara teşekkür ederek, “Evlatlarınız bu onuru fazlasıyla hak etti. Sizler onları bugünlere getirdiniz, onlara bu vatan için fedakârlıkla hizmet etmeyi öğrettiniz” ifadelerini kullandı.

Yeni göreve başlayacak olan polis adaylarına seslenen Göçer, “Unutmayın ki artık kahraman Türk polisinin birer neferisiniz. Yolunuz açık, göreviniz kutsaldır. Bu bayrağı gururla taşıyacağınıza inanıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kep Atıp Aileleriyle Sevindiler

Törenin sonunda mezun olan 297 kadın polis adayı, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Törene katılan aileler çocuklarına sarılarak gurur dolu anlar yaşarken, bazı polis adayları gözyaşlarını tutamadı.