Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırına kadar yayılan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybedenler arasında, AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan da yer aldı.

Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Bayram Eren Arslan’ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı. Arslan’ın Mamak Durali Alıç Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü.

Yangına müdahale sırasında, rüzgârın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan 19 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünden 10 kişi hayatını kaybetti. Şehit düşen gönüllüler arasında yer alan Bayram Eren Arslan, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak görev alıyordu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, yangında hayatını kaybeden gönüllüleri için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken, insanlık, doğa ve tüm canlılar için gözünü kırpmadan ve hiçbir karşılık beklemeden harekete geçen, onurlu, fedakâr, yürekli, vicdanlı ve cesur beş kahraman AKUT gönüllümüzü kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Aziz şehitlerimiz; Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Tekin Enes Sarıyıldız, kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanlarıydılar. Başta kıymetli aileleri olmak üzere, tüm sevenlerine ve AKUT camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”