Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesine işçi götüren kamyonetin şarampole yuvarlanmasından sonra oluşan kazada 1 kişi hayatını yitirdi. 1’i ağır 9 kişi ise yaralandı.

Araştırılan bilgilere göre, Boynuyoğun köyünden Arslancık köyündeki fındık bahçesinde ot biçme işini yapmak için giden 61 AV 437 plakalı kamyonet, Kuşboynu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazadan sonra olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Aracın içinde yer alan işçilerden, işçi başı olduğu bilinen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını yitirirken, 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6’sı Görele Devlet Hastanesi’ne, 3’ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.