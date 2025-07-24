Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yetkili kuruluşlara koordineli bir şekilde güvenlik kontrollerinde devam ederken, güvensiz ürünlerin devamlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden (GÜBİS) paylaşıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamalar kapsamında evlerde oldukça fazla tercih edilen bir temizlik ürününün de listede olduğu ve toplatılacağı açıklandı. Bu temizlik ürününün Doa markalı lavabo açıcı olduğu öğrenildi.

Gerçekleştirilen analizler sonucunda ilgili lavabo açıcının özellikle çocuk güvenliği bakımından büyük risk barındırdığı ifade edildi. Özellikle ambalaj ve etiketlemelerin, çocuk emniyetli kapak sistemleri ve uyarı işaretleri bakımından yetersiz olduğu ortaya kondu.

Bakanlık, ürünün bu şekilde küçük çocuklar için büyük tehlike barındırdığına vurgu yaparak, piyasaya sürülmesinin engellendiğini ve raflardaki ürünlerin de toplatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıkça yapılan duyuruda, “Ticaret Bakanlığı, insanların sağlığı ve güvenliği için ürün denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında da gerçekleştirilen etkinliklerle; uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilmiş ve insanların korunmasına ilişkin somut adımlar atılmıştır.”